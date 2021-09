In NRW ist das schon Realität. Die Inzidenz unter den Fünf- bis 14-Jährigen ist hier bundesweit mit Abstand am höchsten und geht im Fall von Wuppertal hoch bis auf einen Spitzenwert von 775.

30.000 Schülerinnen und Schüler befinden sich in Quarantäne. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte die Lage in NRW bei Twitter als "stille Durchseuchung" der Kinder bezeichnet.