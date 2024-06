Der eigentliche Chef in der Downing Street: Kater Larry

Kater Larry vor "seinem Amtssitz" in der Downing Street Nr. 10 in London.

Der Premierminister der Herzen bringt alles mit, was in der Politik nötig ist: das Gespür für den richtigen Moment und jede Menge Durchsetzungsvermögen. Unsinnige Wahlversprechen macht er ohnehin nicht. Völlig naheliegend also, dass der Hausherr souverän auf eine weitere Amtszeit in der Downing Street zusteuert.