Acht Stunden am Tag ist Joel Goncalves do Santos auf den Straßen der brasilianischen Metropole Rio de Janeiros unterwegs. Der 48-jährige Familienvater macht seit einigen Jahren hauptberuflich das, was in Deutschland immer populärer wird: Er tritt in die Pedalen seines Lastenfahrrads. Doch anders als in Berlin, München oder Köln, wo immer mehr teure E-Bikes verwendet werden, nutzt Goncalves do Santos ausschließlich die umweltschonendste aller Antriebsarten: die eigene Muskelkraft.