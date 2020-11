Der evangelikale Pfarrer ist in der Vergangenheit schon öfter in die Kritik geraten. 2008 hatte Latzel zum Beispiel öffentlich erklärt, die Bibel stehe für ihn über dem Grundgesetz: "Ich möchte schon sagen dürfen, dass Steuerhinterziehung, dass Betrug, dass Jähzorn und dass Homosexualität in der Bibel abgelehnt wird. Und wenn unser Staat in seinem Grundgesetz etwas anderes sagt, und ich vor die Alternative gestellt werde, dann muss ich sagen: Hier läuft was falsch in unserem Staat. Und dann trete ich dafür ein, dass Dinge nicht so sind, wie sie letztlich nicht mit der Bibel konform sind."