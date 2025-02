EU-Zulassung: Mehlwurm-Pulver nun in Brot und Käse möglich

Insekten dürfen schon seit längerem in der EU in Lebensmitteln verwendet werden. Hersteller müssen dafür eine Zulassung beantragen. Wenn Insekten in Lebensmitteln verwendet werden, muss das auf der Verpackung stehen. Der Gelbe Mehlwurm beispielsweise konnte schon zuvor in Pulverform bis zu einem Anteil von 10 Prozent in verschiedenenen Lebensmitteln verarbeitet werden - darunter Nudeln, Kekse oder Proteinprodukte.