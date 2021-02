In Deutschland werden jedes Jahr etwa 12 Prozent der Betriebe bei amtlichen Kontrollen beanstandet. Eine Hygieneampel, ähnlich wie in Dänemark, konnte sich trotz mehrerer Anläufe bislang nicht durchsetzen. Verschiedene Verbände kritisierten das System als "Pranger" und wenig fair. Testläufe in Bielefeld und Duisburg für ein Ampelsystem in NRW wurden bereits 2018 wieder eingestellt.