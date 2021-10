Martina Gottschling forscht an einem ganz neuen Material: Kunstleder aus Kaffeeresten. Die trockenen Häutchen von Kaffeebohnen werden als Füllstoff für das vegane Kunstleder benutzt. So kann der PVC-Anteil reduziert werden. Der besondere Clue: Die Kaffeehäutchen fallen in der lokalen Rösterei als Abfallstoff an.