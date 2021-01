Das stellten in Finnland erfahrene Lehrkräfte und Schulleiter sehr früh fest - noch bevor jemand sein Studium aufnehme. Außerdem müsse die Ausbildung frühzeitig sehr viel mehr in die Schulen verlagert werden. "Dort sammelt man die entscheidenden Erfahrungen - dort kann man auch das, was man an der Universität lernt, sehr früh an der Praxis testen."