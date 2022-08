In zwei in Neuseeland versteigerten Koffern sind die sterblichen Überreste zweier Kinder entdeckt worden. Die Leichen hätten vermutlich schon mehrere Jahre in den Koffern gelegen, die zuvor in einem Lagercontainer gestanden hatten, sagte Inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua von der neuseeländischen Polizei am Donnerstag.