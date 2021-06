Zwei in Koffer verpackte und im Schlossgarten entsorgte Leichen - das ist auch für erfahrene Polizisten wie Jürgen Tam nichts Alltägliches. Während der Fundort penibel auf Spuren untersucht wird, werden die Koffer ins Landeskriminalamt gebracht, um mögliche DNA-Spuren zu sichern. Noch in derselben Nacht werden in der Rechtsmedizin außerdem die beiden Leichen untersucht.