Leipziger Buchmesse-Preis: Das sind die Nominierten

Gut drei Wochen vor der Verleihung sind die Nominierten für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse bekanntgegeben worden. Die Jury wählte in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung jeweils fünf Werke aus, wie die Messeleitung in Leipzig mitteilte. Vergeben wird die mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Auszeichnung am 27. März in der Glashalle der Leipziger Messe.