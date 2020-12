Die Stadt Leipzig gab die Auszeichnung von Johny Pitts am Dienstag bekannt. Das nachdenkliche Buch "Afropäisch" des britischen Autors mit Reportagen und Essays sei eine Suche nach der postkolonialen Identität, die auch ihn selbst als Sohn einer weißen Arbeiterin aus Sheffield und eines schwarzen Soul-Sängers aus New York umtreibe, so die Jury.