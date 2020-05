150. Geburtstag von Lenin

In der zu Lenins 100. Geburtstag gegründeten Stadt Sajansk in der Nähe von Irkutsk in Sibirien eröffnete die Verwaltung ein neues Lenin-Denkmal. "Für uns ist das ein Symbol der Gründung der Stadt. Das ist Teil unserer Geschichte. Eine Zukunft haben jene, die sich an ihre Geschichte erinnern und sie achten!", sagte Bürgermeister Oleg Borowski einer Mitteilung zufolge.



In vielen Teilen Russlands gelten strenge Ausgangssperren, weshalb größere Aktionen zum Geburtstag Lenins nicht erlaubt waren.