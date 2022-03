Erst in seinen letzten Lebensjahren begann er zu erzählen, was ihm in den Konzentrationslagern der Nazis widerverfahren war. Er wollte aufklären, sprach immer wieder in Schulen und auch im Gefängnis vor Häftlingen. Er berichtete, wie in den Konzentrationslagern der Nazis Menschen systematisch vergast, erschossen, zu Tode geschunden wurden.