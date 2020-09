Ein Jahr darauf lieferten sich Israel und die schiitische Hisbollah einen monatelangen Krieg. Nicht zu vergessen ungezählte andere Konflikte, Ausbrüche sektiererischer Kämpfe und sonstige Katastrophen. Für Najjar ist die Explosion am 4. August Beweis, dass die Regierung nicht in der Lage ist, für ein Minimum an öffentlicher Sicherheit zu sorgen.