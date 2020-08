Die Chemikalienladung war 2013 von einem Frachtschiff beschlagnahmt worden. Sprengstoffexperten und Videomaterial legten nahe, dass der Stoff in Verbindung mit einem Feuer hochgegangen sein könnte, das in einer nahen Lagerhalle mit Feuerwerkskörpern ausbrach. Am Mittwoch ordnete die Regierung Hausarrest für eine nicht näher genannte Zahl von Hafenmitarbeitern an. Eine Untersuchungskommission der Regierung soll dem Kabinett innerhalb von fünf Tagen einen ersten Bericht vorlegen.