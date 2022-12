Gerichtsurteil : Libyen verurteilt 17 IS-Mitglieder zum Tode

Ein Gericht in Libyen hat 17 frühere Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat zum Tode verurteilt. Das teilte die oberste Staatsanwaltschaft mit Sitz in Tripolis am Montag mit. Die Verurteilten wurden für schuldig befunden, an der Tötung von 53 Menschen und der Zerstörung von öffentlichem Eigentum in der westlichen Stadt Sabratha beteiligt gewesen zu sein.