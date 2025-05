NS-Vergleiche für Abi-Motto an Schule in Gießen: Ermittlungen

Die Vorschläge für Abi-Slogans an der Gießener Liebigschule sorgen für scharfe Kritik. (Symbolbild)

Die Wahl eines Abiturmottos an der Liebigschule im mittelhessischen Gießen hat zu Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt. Es gehe um den Anfangsverdacht der Volksverhetzung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.

Der aktuelle Jahrgang 12 habe auf einem anonymen Portal Vorschläge für Abimottos gesammelt, teilte die Liebigschule am Montag in einer Stellungnahme auf ihrer Webseite mit. Dabei seien antisemitische, rassistische und diskriminierende Ideen geäußert und anonym mehrfach positiv bewertet worden.

Mehrere Vorschläge für Abi-Motto mit NS-Bezug

Die "Gießener Allgemeine" hatte am Samstag berichtet, bei der anonymen Abstimmung habe der Vorschlag "NSDABI - Verbrennt den Duden" in Anlehnung an die NSDAP und die Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten die meisten Stimmen erhalten.