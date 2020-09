Die Diskussionen auf Websites, in Blogs und Foren sind nach Beobachtung der Analysten politischer geworden. "Weniger Lifestyle, mehr Politik. Die Gespräche werden insgesamt kritischer, politischer und handfester", resümierte Wippermann. Die sehr emotionalen Forderungen bezogen auf die Zukunft der Welt fingen bei den Kindern an, drängten in die Familien und von dort in die Politik. "Politik wird aber nicht mehr in Parteien gelebt, sondern in Gruppierungen", hielt der Trendforscher fest.