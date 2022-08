Gewinnbringend war der Austausch auch für die Laureaten. Es sei unglaublich, sagte Nobelpreisträger Eric Maskin in seinem Schlusswort an die jungen Forscher und Forscherinnen, was er alles gelernt habe, und was sie alles wüssten. Er danke ihnen dafür. In seinem Alter habe man schon auch mal Zweifel am Fortbestehen der eigenen Zunft. Aber bei ihnen seien die Wirtschaftswissenschaften in guten Händen.