Michelangelo nutzte beim Werkeln an seinen Statuen vorrangig die linke Hand, Jimi Hendrix schlug seine Gitarre mit links an und Beethoven malte die Noten am liebsten mit links aufs Papier: Bis heute hält sich die Vermutung, Linkshändern sei eine besondere künstlerisch-musikalische Begabung in die Wiege gelegt worden.