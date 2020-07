Geldof: Ich hatte im Vorfeld vom kanadischen Fernsehen einen Film bekommen. Er war so schrecklich, eine Art Armuts-Porno. Ein Film, den man im normalen Nachrichtenprogramm nicht hätte zeigen können.



Also sagte ich zu David Bowie: Schau dir das an. Ihm liefen die Tränen. Er sagte: 'Ich werde das den Leuten zeigen.' Ich widersprach, aber er erwiderte, er werde auf einen Song verzichten und diesen Film zeigen. Ich war dagegen, dachte, die Leute würden dann aufstehen, sich einen Tee machen, wegschalten, nicht wieder kommen. David aber meinte, er werde drei Songs spielen und dann den Film zeigen - oder er komme nicht.