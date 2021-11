Tatsächlich meldeten die ehemaligen Kommissare in den vergangenen 24 Monaten 99 Jobs an. Darunter finden sich viele unproblematische Beschäftigungen, etwa an Universitäten. Aber: Ganze 32 Jobs bei Organisationen, die im EU-Transparenzregister eingetragen sind - die also ganz offiziell auf EU-Ebene Lobbyarbeit machen. An der Spitze der Liste steht der ehemalige deutsche Kommissar Günther Oettinger (CDU).