Überzeugt habe die Jury an "Lockdown" seine schnelle Integration in den deutschen Wortschatz und das für Lehnwörter typische Eigenleben, sagte der Sprachwissenschaftler und Juryvorsitzende Stefanowitsch. Zu Beginn von Covid-19 seien in Deutschland zunächst Umschreibungen wie "Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie" benutzt worden.