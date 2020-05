Hammesfahr: Es ist ein anderer Spruch, denn ich gehe ja immer mit dem Hund los. Ich habe bei der Kreation meines Endes mehr an Lucky Luke und Jolly Jumper gedacht, die am Schluss der Geschichte immer in den Sonnenuntergang reiten. Deshalb laufe ich mit dem Hund in den Abspann hin. Es hat gut funktioniert, dass wir in der Regel uns so verabschieden. Das ist ein Ritual.