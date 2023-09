Lohr in Bayern : Toter Jugendlicher bei Schule gefunden

Ein Jugendlicher ist in Lohr am Main in Unterfranken am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitagabend mit. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei gegen 18:00 Uhr festgenommen worden. "Aktuell gehen wir von einem Tötungsdelikt aus", sagte der Sprecher. Das Opfer sei 14 Jahre alt. Zum genauen Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.