Das alles trübt die sowieso eher verhaltene EM-Stimmung in England. Auch vor dem historischen Duell der Engländer gegen die Deutschen am Dienstagabend. Vielleicht würde der erste Sieg der "Three Lions" gegen die deutsche Nationalmannschaft in einem großen Tunier seit dem WM-Titel 1966 etwas daran ändern.