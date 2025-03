Flughafen Heathrow nach Stromausfall durch Brand gesperrt

Brand in Umspannwerk: Der Londoner Großflughafen Heathrow ist in der Nacht wegen eines Stromausfalls geschlossen worden.

Der Londoner Flughafen Heathrow wird am Freitag den ganzen Tag geschlossen bleiben. Dies gab der Flughafen am Freitagmorgen bekannt. "Um die Sicherheit unserer Passagiere und Kollegen zu gewährleisten, wird Heathrow bis zum 21. März um 23:59 Uhr geschlossen bleiben", teilte man auf X mit.

Flammen am Flughafen

Passagieren werde davon abgeraten, zum Flughafen zu fahren. Ursache der Schließung sei der Brand in einem nahe gelegenen Umspannwerk, das den Flughafen mit Strom versorge. Es sei zu einem erheblichen Stromausfall gekommen. Am Flughafen waren hochaufschießende Flammen zu sehen.

Heathrow-Ausfall: Reisende stranden in Frankreich und Irland

Nach Angaben der Flugverfolgungs-Website "FlightRadar24" mussten bereits zahlreiche Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways schickte ihren Flug von Perth nach Paris und ein Flug der United Airlines aus New York wurde nach Shannon in Irland umgeleitet. Einige Flüge aus den USA drehten mitten in der Luft um und kehrten zu ihrem Abflugort zurück.