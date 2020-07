Empörung über Festnahme in London

Die gewaltsame Festnahme des Mannes hatte Erinnerungen an den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizisten in der US-Stadt Minneapolis geweckt. Ein Video des Vorfalls kursiert in sozialen Netzwerken.



Es ist zu sehen, wie zwei Polizisten einen am Boden liegenden und mit Handschellen gefesselten schwarzen Mann gewaltsam niederhalten. Einer der Beamten presst dem Mann sein Knie gegen den Kopf. Mehrmals ist zu hören, wie der Festgenommene ruft: "Runter von meinem Hals."