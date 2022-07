Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) waren vor gut 20 Jahren schon einmal verlobt, doch dann platzte die Hochzeit. Im zweiten Anlauf gibt es nun ein Happy End: Das Paar hat überraschend geheiratet - in Las Vegas. "We Did It" (Wir haben es getan), gab die US-Sängerin in einem Rundschreiben bekannt.