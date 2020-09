Im Laufe der Jahrzehnte hat es beim Lotto in Deutschland immer mal wieder Änderungen gegeben: Manche erinnern sich noch an das Mittwochslotto 7aus38 in den 1980er Jahren oder an das Ende der Zusatzzahl im Mai 2013. Ebenso vielen wohl in guter Erinnerung, ist ihr Nachfolger: die Superzahl. Sie gibt es bis heute. Wer weiß noch, wann es die letzte Live-Übertragung der Lottoziehung im Fernsehen gab? Genau, ebenfalls im Jahr 2013.