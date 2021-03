Der niederländische Ingenieur und Erfinder der Musikkassette, Lou Ottens, ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren in Duizel im Südosten des Landes.



Ottens hatte für den Elektronikkonzern Philips 1963 eine Kompakt- oder Audiokassette entwickelt, die den Musikmarkt revolutionierte. Später war er auch an der Entwicklung der Compact-Disc beteiligt. "Lou war ein besonderer Mann", erklärte das Philips-Museum in Eindhoven. Er habe Technologie immer geliebt.