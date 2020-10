Schon als junges Mädchen hat sich Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück gerne hinter Büchern versteckt. "Ich war ein einsames Kind", sagte die 1943 in New York geborene Lyrikerin in einem ihrer seltenen Interviews. "Meine Interaktionen mit der Welt als soziales Geschöpf waren unnatürlich, gezwungen, und ich war am glücklichsten, wenn ich gelesen habe."