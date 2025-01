Und die Chemie zwischen beiden stimmte. "Uppercut", die amerikanische Version von "Leberhaken" wurde gedreht und läuft derzeit in Deutschland und in den USA in den Kinos. Ving Rhames spielt einen alternden Boxtrainer, Luise Großmann eine junge Frau, die vom Willen getrieben ist, unbedingt in den Boxring zu steigen.