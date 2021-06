Madagaskar: Hunderttausenden droht Hungertod

WFP-Direktor David Beasley twitterte am Freitag, 400.000 Menschen seien "auf dem Weg in den Hungertod", 14.000 hungerten bereits und befänden sich akut in Lebensgefahr. "Wenn wir nicht so schnell wie möglich handeln, wird die Zahl der Menschen, die vom Hungertod bedroht sind, in wenigen Monaten 500.000 erreichen."