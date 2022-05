Eines von zwei Fahrzeugen, die B. in Portugal benutzte, wurde am Tag nach Madeleines Verschwinden umgemeldet. Der Verdächtige hat lange geschwiegen. Bestreitet die Tat in einem Brief, den er laut einer englischen Zeitung vor wenigen Wochen im Gefängnis in Kiel geschrieben habe, wo der 45-Jährige eine Strafe wegen Vergewaltigung absitzt.