Magdeburger Weihnachtsmarkt: Auto fährt in Menschenmenge

Auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat es einen Anschlag gegeben. Das sagte ein Sprecher der Landesregierung in Sachsen-Anhalt dem ZDF. Ein Autofahrer fuhr am Freitagabend in eine Menschengruppe. Er sei festgenommen worden, berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Abend unter Berufung auf Regierungskreise in Sachsen-Anhalt . Augenzeugen berichten, das Fahrzeug sei direkt in die Menschenmenge gefahren, Panik sei ausgebrochen.