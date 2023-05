Zunächst schneiden die Chirurgen aus dem Magen eine kleine Tasche, die weiter der Nahrungsaufnahme dient, und nähen den Rest zu. Dann teilen sie den Dünndarm in zwei Abschnitte. Den unteren Teil verbinden sie mit der gebildeten Magentasche. Durch diese Umleitung (Bypass) kommt die Nahrung viel schneller in den unteren Dünndarm und es werden sehr viel weniger Nährstoffe und Kalorien aufgenommen. Der obere Teil des Dünndarms, in den wichtige Verdauungssekrete aus der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse fließen, wird etwa einen Meter tiefer wieder an den unteren Dünndarmteil angeschlossen. So können diese Sekrete weiter zur Verdauung beitragen.

Bildquelle: Imago