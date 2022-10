Kritik : Iran legt Bericht zum Tod Aminis vor

Die junge Kurdin war am 13. September von der Sitten- und Religionspolizei wegen des Vorwurfs festgenommen worden, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben. Auf einer Polizeiwache sei sie zunächst in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen, so die Polizei. Am 16. September war Amini dann in einem Krankenhaus gestorben. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Der Tod der 22-Jährigen löste eine Welle des Protests gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran aus.