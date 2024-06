Protest gegen Massentourismus auch in Málaga

"Die Stadt ist zu einem Vergnügungspark geworden", klagte einer der Demonstranten in Málaga. Es fehle an nicht-touristischem Wohnraum. Die Stadt mit der gleichnamigen Provinz ist ein touristischer Hotspot in Andalusien. Mit mehr als 12.000 legal registrierten Ferienwohnungen liegt Málaga in Spanien nur hinter Madrid und Barcelona. Viele private Urlaubsunterkünfte werden illegal betrieben.