Flug MH370: Forschungsteam sucht Wrack vor Australien

Die Spezialfirma Ocean Infinity mit Sitz in den USA und Großbritannien will in den nächsten Wochen mit Hilfe des Tiefsee-Versorgungsschiffs "Armada 78 06" und autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs) den Meeresboden nach Spuren der vermissten Boeing 777 absuchen, wie der australische Sender 9News und der britische "Telegraph" übereinstimmend berichteten.

Am 8. März 2014 verschwindet der Malaysia-Airlines-Flug 370 nach dem Start spurlos vom Radar. An Bord waren 239 Menschen. Der Vorfall ist bis heute das größte Rätsel der zivilen Luftfahrt.

Suche konzentriert sich auf vier "Hotspots"

Die Suche findet etwa 1.500 Kilometer vor der Küste von Perth in Westaustralien statt. Ocean Infinity will sich demnach auf ein Gebiet von rund 15.000 Quadratkilometern und vier "Hotspots" konzentrieren, an denen das Wrack nach Ansicht von Forschern am wahrscheinlichsten zu finden sein könnte. Auf Tracking-Seiten im Internet konnten Interessenten die genaue Position von "Armada 78 06" verfolgen.