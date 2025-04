Die DDR hatte den Reisedrang ihrer Bürger so sehr beschränkt, dass Mitte der 80er ein "regelrechter Gefühlsstau entstanden war", so Tourismusexperte Hasso Spode. Der Wunsch, endlich auch die westliche Welt zu sehen, trug bei den vom Westfernsehen gut informierten Ostdeutschen wesentlich zum großen Frust bei, der sich schließlich auch in den Demos im Herbst 1989 entlud.