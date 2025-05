Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren gestorben

Wer war Margot Friedländer?

Am 5. November 1921 wird Margot Friedländer als Margot Bendheim in Berlin geboren. Sie besucht eine jüdische Mädchenschule, will Modezeichnerin werden. Mehrfach versucht die Mutter mit ihr und dem jüngeren Bruder Ralph zu fliehen. Die Ausreise in die USA scheitert 1938 an der verweigerten Einreise. Auch ein weiterer Fluchtversuch nach Shanghai missglückt.