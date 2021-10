Maria Ressa: Ich denke, dass Journalisten überall auf der Welt erkennen, dass sie nicht allein sind. Außerdem wird mir immer klarer, dass wir wirklich am Abgrund stehen und wir unsere Demokratie schützen müssen. Ich habe nachgeschaut: Das letzte Mal hat 1936 ein Journalist diesen Preis erhalten und er konnte ihn nicht in Oslo entgegennehmen, weil er in einem Konzentrationslager der Nazis saß.