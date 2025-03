"Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war. Vom Mut, eigene Wege zu gehen", war der Titel des Buches, das Marisa Burger 2023 veröffentlichte. Nun scheint sie sich an die "Message" ihre Buches erinnert zu haben. Nach 25 Jahren zieht die 51-Jährige einen Schlussstrich unter " Die Rosenheim-Cops ".

So schreibt Marisa Burger in ihrer Erklärung zum Aus: "Es war eine Zeit, die mich persönlich und beruflich geprägt und bereichert hat. Gleichzeitig freue ich mich nun auch auf neue berufliche Herausforderungen." So habe für sie Schauspielerei auch ganz wesentlich damit zu tun, in unterschiedlichste Rollen zu schlüpfen. Das sei bei einer Dauerrolle in einer Serie nicht immer möglich.