Die Politiker in München haben ein Zeichen setzen wollen, um sich mit der LGBTQ-Community in Ungarn zu solidarisieren, so der 35-Jährige. Dass die Allianz-Arena beim EM-Spiel am Mittwoch nicht in Regenbogenfarben erstrahlen wird, bedauerte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU):