Nach ihrer Anstellung habe sie dann ständig SMS und E-Mails von Kollegen und Vorgesetzten bekommen – ob verheiratet oder nicht. "Das war so ein 'ongoing stream'." Im persönlichen Umgang sprach Rosales außerdem von einer "Gutsherren-Mentalität" bei ihren Vorgesetzen. Einer der stellvertretenden Chefredakteure habe mal am Freitagabend zu ihr etwas in die Richtung gesagt: Okay Baby, jetzt gehen wir essen. Als 25-Jährige sei sie damit komplett überfordert gewesen.