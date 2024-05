Söders Privataudienz im Vatikan: Auf ein Bier mit dem Papst

Nach der Audienz legte Söder am Grab von Papst Benedikt in der Krypta des Petersdoms einen Kranz nieder - auch das sei ein besonderer Moment und ihm eine Ehre gewesen, so Söder. Zum Auftakt seiner zweitägigen Italien-Reise am Freitag war Söder von der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni empfangen worden.