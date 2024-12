20 Jahre Mars Express: Der Planet war bewohnbar

Bilanz nach 20 Jahren : Marsmission: Der Rote Planet war bewohnbar

von Sylvia Bleßmann 10.12.2024 | 13:09 |

25.500 Mal hat Mars Express in 20 Jahren den Nachbarplaneten umrundet. Forscher ziehen Bilanz: Der Mars war bewohnbar. Was wir über den Planeten wissen - und was ein Rätsel bleibt.