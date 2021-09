Teil der Mars-Expedition "InSight" war auch der in Deutschland entwickelte Mars-Maulwurf. Dieser biss sich jedoch am Roten Planeten die Zähne aus. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa erklärte den Einsatz des Gerätes im Januar für beendet, nachdem es ihm nicht gelungen war, sich tiefer in die Marsoberfläche einzugraben. Das 40 Zentimeter lange Gerät sollte in fünf Metern Tiefe die Temperatur des Planeten messen und den Wärmefluss auf dem Mars erkunden.